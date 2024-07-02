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فريق التحرير

2 يوليو 2024

موراتا يحسم موقفه من عرض القادسية

رياضة
موراتا يحسم موقفه من عرض القادسية

كشفت بعض التقارير الصحفية عن موقف موراتا من الانضمام إلى صفوف القادسية في الموسم المقبل.

وارتبط اسم موراتا بنادي القادسية، الصاعد حديثا لدوري روشن، وهو نفس الفريق الذي نجح في الحصول على توقيع زميله في المنتخب ناتشو فرنانديز.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على “إكس”، إن موراتا أبلغ أتلتيكو مدريد بنيته البقاء في النادي الموسم المقبل.

وأوضح أن لدى موراتا عروضا من الدوري السعودي للمحترفين، بما في ذلك القادسية، لكنه يعطي الأولوية لأتلتيكو مرة أخرى.

وأشار فابريزيو، إلى أن أتلتيكو مدريد، والمدرب سيميوني، يدركان رغبة موراتا في البقاء بالدوري الإسباني.

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