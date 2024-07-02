الزكاة والضريبة والجمارك تنفذ أكثر من 10 آلاف زيارة تفتيشية خلال يونيو الماضي

نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 10 آلاف زيارة تفتيشية خلال شهر يونيو الماضي، وذلك على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

جاءت هذه الزيارات بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، واستهدفت مجموعة متنوعة من القطاعات التجارية، بما في ذلك محلات البيع بالتجزئة والمجمعات التجارية والأسواق الشعبية.

أبرز المخالفات المرصودة:

– عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الإلكترونية.

– عدم وجود الأختام الضريبية.

– عدم إصدار الإشعارات الإلكترونية (مدينة أو دائنة).

– عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.

وتهدف هذه الحملة التفتيشية المكثفة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

– تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة لدى المكلفين من قطاع الأعمال.

– الحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

– تشجيع المستهلكين على الإبلاغ عن المخالفات:

دعت الهيئة المستهلكين إلى المشاركة في جهودها الرقابية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات ضريبية يلاحظونها في المنشآت التجارية. يمكن تقديم البلاغات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa) أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA). وتقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية تصل إلى 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، بحد أقصى مليون ريال وحد أدنى 1000 ريال.