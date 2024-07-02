الأهلي يطلب التعاقد مع سلمان الفرج

كشفت بعض التقارير الصحفية عن وجهة سلمان الفرج الجديدة بعد الرحيل عن الهلال.

وانضم الأهلي إلى الأندية الراغبة في الحصول على خدمات المخضرم سلمان الفرج، قائد الهلال السابق.

من جانبها، ذكرت صحيفة “الرياضية” في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء أن الأهلي وكذلك نيوم، أحد أندية دوري “يلو”، ينافسان القادسية على صفقة الفرج.

وحسب الصحيفة ذاتها، تنتظر الأندية الثلاثة توقيع اللاعب المخضرم على مخالصة مالية لتقديم عروضها الرسمية، وبدء إجراءات التفاوض الرسمي.

ويلعب الفرج، صاحب ال34 عاما، في صفوف الهلال منذ 2008، وكان عقده ممتدا حتى يونيو 2025.