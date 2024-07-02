5 نصائح للحفاظ على علاقة قوية مع الأطفال في نطاق الأسرة

الوئام- خاص

الدكتور محمد عبدالله – أخصائي التربية السلوكية والنفسية وثقافة الأطفال

تتسبب وتيرة الحياة السريعة والبحث عن المادة والرفاهيات وتحقيق الذات، وانشغال كل من الأب والأم في العمل لأوقات كثيرة، وعدم توفير الاهتمام الكافي واللازم للأطفال، في وجود فجوة في العلاقة بين الأبوين وأطفالهم.

ويجب على كل أب وأم أن يحرص على بناء علاقة قوية الصلة والأواصر مع أطفالهم، تكون قائمة على الثقة والتفاهم مع الطفل.

ومن المهم أن يستمع الأبوان إلى الأطفال بصدق واهتمام بمشاعرهم ومعرفة احتياجاتهم، ويبقى التعاطف والتواصل المفتوح هما مفتاحا التربية الناجحة للأطفال.

كذلك يتعين على الأب والأم أن يخصصا وقتا يوميا للجلوس مع الأطفال ومعرفة احتياجاتهم، ومناقشتهم فيما مروا به من مواقف خلال اليوم الدراسي.

وخلال فترة الإجازات، يجب أن يكون للأطفال حظ وافر من الوقت للعب وتفريغ الطاقة والشعور بدفء الأسرة، كالتجمع حول مائدة الطعام على رأسها الأب والأم، وهو ما يشيع دفئا أسريا ينعكس بالإيجاب على حالة الطفل النفسية، ويجعله اجتماعيا ودودا في تعاملاته عند بلوغ مرحلة الشباب.

تشجيع الأطفال على فعل ما يحبونه، من رياضات وهوايات كالقراءة وممارسات الرياضة، يحافظ على علاقة الطفل المرتبطة بالأسرة، ولا يجعله انطوائيا منعزلا.

التقارب بالكلام والضحك في وجه الأطفال وتجنب الصراخ في وجههم أو تعنيفهم لأتفه وأقل الأسباب، يخلقان “كيمياء” وتآلفا بين الأب والأم والطفل على المدى الطويل.