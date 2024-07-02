5 نصائح للحفاظ على علاقة قوية مع الأطفال في نطاق الأسرة

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

2 يوليو 2024

5 نصائح للحفاظ على علاقة قوية مع الأطفال في نطاق الأسرة

مقالات متخصصة
5 نصائح للحفاظ على علاقة قوية مع الأطفال في نطاق الأسرة الدكتور محمد عبدالله

الوئام- خاص

الدكتور محمد عبدالله – أخصائي التربية السلوكية والنفسية وثقافة الأطفال

تتسبب وتيرة الحياة السريعة والبحث عن المادة والرفاهيات وتحقيق الذات، وانشغال كل من الأب والأم في العمل لأوقات كثيرة، وعدم توفير الاهتمام الكافي واللازم للأطفال، في وجود فجوة في العلاقة بين الأبوين وأطفالهم.

ويجب على كل أب وأم أن يحرص على بناء علاقة قوية الصلة والأواصر مع أطفالهم، تكون قائمة على الثقة والتفاهم مع الطفل.

ومن المهم أن يستمع الأبوان إلى الأطفال بصدق واهتمام بمشاعرهم ومعرفة احتياجاتهم، ويبقى التعاطف والتواصل المفتوح هما مفتاحا التربية الناجحة للأطفال.

كذلك يتعين على الأب والأم أن يخصصا وقتا يوميا للجلوس مع الأطفال ومعرفة احتياجاتهم، ومناقشتهم فيما مروا به من مواقف خلال اليوم الدراسي.

وخلال فترة الإجازات، يجب أن يكون للأطفال حظ وافر من الوقت للعب وتفريغ الطاقة والشعور بدفء الأسرة، كالتجمع حول مائدة الطعام على رأسها الأب والأم، وهو ما يشيع دفئا أسريا ينعكس بالإيجاب على حالة الطفل النفسية، ويجعله اجتماعيا ودودا في تعاملاته عند بلوغ مرحلة الشباب.

تشجيع الأطفال على فعل ما يحبونه، من رياضات وهوايات كالقراءة وممارسات الرياضة، يحافظ على علاقة الطفل المرتبطة بالأسرة، ولا يجعله انطوائيا منعزلا.

التقارب بالكلام والضحك في وجه الأطفال وتجنب الصراخ في وجههم أو تعنيفهم لأتفه وأقل الأسباب، يخلقان “كيمياء” وتآلفا بين الأب والأم والطفل على المدى الطويل.

تابعنا: