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فريق التحرير

2 يوليو 2024

5 نصائح تساعد الأسرة على العبور بأبنائها فترة المراهقة إلى بر الأمان

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5 نصائح تساعد الأسرة على العبور بأبنائها فترة المراهقة إلى بر الأمان

الوئام- خاص

الدكتور عبدالحكم شطي – استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي

فترة المراهقة من أهم المراحل النمائية التي يمر بها الإنسان، وهي مرحلة مرهقة للمراهق والآباء والأمهات، كونها حلقة انتقالية بين الطفولة والبلوغ.

ويتوجب على كل أب وأم خلال تلك الفترة، تقدير وفهم احتياجات أبنائه النفسية، والعمل على التوازن بين رعايته لأبنائه وبين إعطائهم المساحة التي يكبرون فيها ويكونون مستقلين ومعتمدين على أنفسهم، لا سيما أن المراهقة مرحلة عمرية فاصلة في حياة الأبناء، وقد يتعرضون خلالها للعديد من المخاطر، إن لم يكن هناك توجيه ونصح وإرشاد لهم.

ومن أهم الخطوات والإرشادات التي يتعين على الأسرة القيام بها تجاه الأبناء خلال مرحلة المراهقة، التحدث والاحتواء خلال تلك المرحلة الحرجة، ومعرفة ما يدور بأذهانهم وتطلعاتهم.

حسن التوجيه والمشورة من الأب والأم والاستماع إلى رأي الأبناء في مرحلة المراهقة مهم للغاية، لأن تهميش رأيهم ومعاملتهم أنهم أطفال صغار قد تكون لهما نتائج عكسية، ويخلقان مشاكل داخل الأسرة، نتيجة رغبة الأبناء في إيجاد دور ومساحة لرأيهم.

الحرص على المشاركة الأسرية بين الأب والأم والأبناء كحلقة متصلة في شؤون الحياة، يعوّد الأبناء الاعتماد على النفس وعدم الاتكالية على الآخرين في شؤون الأسرة والعمل فيما بعد.

يجب أن يشعر المراهق بالأمان في منزله وبين أفراد أسرته، حتى لا يبحث عن أمانه خارج نطاق الأسرة، وتحدث انحرافات أخلاقية تجلب المتاعب.

يتعين على الأسرة أيضا الحرص خلال مرحلة المراهقة على ممارسة الأبناء الرياضة؛ كونها صحة للبدن وصونا للعقل من أي أفكار قد تضر بالإنسان.

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