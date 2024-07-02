التخصصات الصحية: زيادة في القبول ببرامج البورد السعودي بنسبة 71%

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

2 يوليو 2024

التخصصات الصحية: زيادة في القبول ببرامج البورد السعودي بنسبة 71%

محليات
التخصصات الصحية: زيادة في القبول ببرامج البورد السعودي بنسبة 71%

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن نتائج المرحلة الثانية من مشروع التوسع في مقاعد البورد السعودي، حيث حققت زيادة ملحوظة في القبول بنسبة 71% منذ عام 2021 في جميع برامج التخصصات.

شهدت مختلف التخصصات زيادة كبيرة في عدد المقاعد المتاحة، حيث بلغت نسبة الزيادة في تخصص الطب والجراحة 54%، وفي تخصص طب الأسنان 112%، وفي تخصص الصيدلة 58%. وشهدت تخصصات العلوم الطبية زيادة استثنائية بنسبة 187%، وكذلك تخصص التمريض بنسبة 232%.

وشهد البورد السعودي نموًا ملحوظًا في مساهمة القطاع الخاص في توفير مقاعد تدريبية، حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في تخصص الطب والجراحة بنسبة 110%، وفي تخصص طب الأسنان بنسبة 215%، وفي تخصص الصيدلة بنسبة 100%.

وحرصت الهيئة على توزيع المقاعد التدريبية بشكل متوازن في مختلف مناطق المملكة، حيث بلغ عدد المناطق التي تضم مراكز تدريب 13 منطقة. وشهدت بعض المناطق زيادة كبيرة في عدد المقاعد، مثل الجوف بنسبة 1250%، والحدود الشمالية بنسبة 317%.

تابعنا: