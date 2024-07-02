التخصصات الصحية: زيادة في القبول ببرامج البورد السعودي بنسبة 71%

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن نتائج المرحلة الثانية من مشروع التوسع في مقاعد البورد السعودي، حيث حققت زيادة ملحوظة في القبول بنسبة 71% منذ عام 2021 في جميع برامج التخصصات.

شهدت مختلف التخصصات زيادة كبيرة في عدد المقاعد المتاحة، حيث بلغت نسبة الزيادة في تخصص الطب والجراحة 54%، وفي تخصص طب الأسنان 112%، وفي تخصص الصيدلة 58%. وشهدت تخصصات العلوم الطبية زيادة استثنائية بنسبة 187%، وكذلك تخصص التمريض بنسبة 232%.

وشهد البورد السعودي نموًا ملحوظًا في مساهمة القطاع الخاص في توفير مقاعد تدريبية، حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في تخصص الطب والجراحة بنسبة 110%، وفي تخصص طب الأسنان بنسبة 215%، وفي تخصص الصيدلة بنسبة 100%.

وحرصت الهيئة على توزيع المقاعد التدريبية بشكل متوازن في مختلف مناطق المملكة، حيث بلغ عدد المناطق التي تضم مراكز تدريب 13 منطقة. وشهدت بعض المناطق زيادة كبيرة في عدد المقاعد، مثل الجوف بنسبة 1250%، والحدود الشمالية بنسبة 317%.