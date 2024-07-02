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فريق التحرير

2 يوليو 2024

في مرابضها على الأرض.. روسيا تُدمر خمس طائرات أوكرانية مُقاتلة

دوليات
في مرابضها على الأرض.. روسيا تُدمر خمس طائرات أوكرانية مُقاتلة

أعلنت روسيا، الثلاثاء، تدمير خمس طائرات مقاتلة من طراز “اس – يو27” في قاعدة جوية في أوكرانيا، ما أثار شكوكاً بشأن قدرة كييف على تأمين مطاراتها قبل تسليمها طائرات اف-16.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّها قصفت بصواريخ بالستية من نوع “اسكندر-ام” قاعدة قرب مدينة ميغورود على بعد حوالى 150 كيلومتراً عن الحدود الروسية، حيث كانت توجد هذه الطائرات العائدة للحقبة السوفياتية.

وأضافت الوزارة عبر تطبيق تلغرام في رسالة مرفقة بمقطع فيديو يُظهر غارة ربما نُفّذت بطائرة من دون طيار، “تمّ تدمير خمس طائرات مقاتلة من طراز اس يو-27 وتضرّرت طائرتان أخريان كانتا قيد الإصلاح”.

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