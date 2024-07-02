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فريق التحرير

2 يوليو 2024

وزير الدفاع يلتقي نظيره التركي في أنقرة.. واجتماع ثنائي موسع

محليات
وزير الدفاع يلتقي نظيره التركي في أنقرة.. واجتماع ثنائي موسع

استقبل وزير الدفاع الوطني في جمهورية تركيا ياشار غولر، بمقر وزارة الدفاع التركية في العاصمة أنقرة اليوم، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لجمهورية تركيا.

وفور وصول وزير الدفاع أُجريت له مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني للبلدين، واستُعرض حرس الشرف، ثم صافح أعضاء الوفد التركي، فيما صافح وزير الدفاع الوطني التركي أعضاء الوفد السعودي، ثم التقطت الصورة التذكارية، ووقع في دفتر الشرف.

بعد ذلك، عقد وزير الدفاع ووزير الدفاع الوطني التركي اجتماعًا ثنائيًا موسعًا، بحضور وفدي الوزارتين، جرى خلاله استعراض أوجه العلاقات السعودية التركية والسبل الكفيلة لمواصلة تعزيز وتطوير مسارات التعاون القائم والمستقبلي بين وزارتي الدفاع للبلدين الشقيقين.

كما بحث الجانبان جهود إحلال السلام، والسعي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر الاستقبال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب التركي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول متين غوراك، ونائب وزير الدفاع الوطني بلال دوردالي، وعدد من كبار المسؤولين.

تقارب عسكري بين البلدين

وترتبط المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية تقاربا عسكريا، أبرز ملامحه اجتماعات اللجنة الثلاثية السعودية التركية الباكستانية وكان آخرها الذي عقد في مايو الماضي، إذ ناقش خارطة التعاون المشترك في مجال القدرات الدفاعية، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البحث العلمي وفق رؤية المملكة 2030.

فضلا عن التفاهم المشترك بين المملكة وتركيا والسعي نحو تبادل الخبرات في مجال التدريب العسكري، فانطلقت عام 1434هـ فعاليات التمرين التحضيري للقوات الجوية الملكية السعودية بمشاركة عدد من طائرات القوات الجوية بأنواعها الهجومي والدفاعي وطائرات الإنذار المبكر بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، للمشاركة في مناورات ” نسر الأناضول 3 – 2013م” التي أقيمت في قاعدة كونيا الجوية في تركيا.

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