بـ889 مليار ريال.. ودائع النظام المصرفي الزمنية والادخارية تبلغ أعلى مستوياتها بنهاية مايو

بلغت الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي أعلى مستوياتها على الإطلاق لتسجل مستوى 889,558 مليار ريال بنهاية شهر مايو 2024، محققة نموًّا سنويًّا تُقدر نسبته بـ 23.4% وبزيادة بلغت قيمتها 168,789 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة نحو 698,436 مليار ريال، حيث شكلت نحو 31.5% من إجمالي “عرض النقود بمفهومة الواسع والشامل” والبالغ نحو 2,825 تريليون ريال، وذلك وفق بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي لشهر مايو 2024.

وحققت الودائع الزمنية والادخارية كذلك نموًّا شهريًّا بنسبة تُقدر بـ 5.6% بزيادة بلغت 47,273 مليار ريال، مقارنة بمستويات بلغت 842,286 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الجاري، كما سجلت نموّا منذ بداية العام بنسبة تُقدر بـ 3% بزيادة بلغت نحو 25,237 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 846,321 مليار ريال بنهاية شهر يناير 2024.

هذا، وقد بلغ المتوسط الشهري للعام الجاري لمستوى الودائع الزمنية والادخارية نحو 855,589 مليار ريال.