مواطن تركي يهدد سعوديين بسكين في إسطنبول.. ماذا حدث؟

هدد مواطن تُركي رجلي أعمال سعوديين في أحد مقاهي منطقة مسلك بالعاصمة التركية إسطنبول، ملوحًا بسكين حمله في يده، متلفظًا بجمل نابية، في واقعة تأتي بعد ليلة من أعمال الشغب العنيفة ضد المهاجرين السوريين التي شهدتها محافظة قيصري، حيث تعرض عدد من المحال للتدمير والاقتحامات.

تهديد رجلي أعمال سعوديين بسكين

مقطع فيديو وثق واقعة التهديد الأخيرة التي تعرض لها رجلا الأعمال خالد الفوزان وإبراهيم الحديثي اللذان يستثمران أموالهما في تُركيا، وكانا يتناولان الطعام في أحد مطاعم مسلك، حيث باغتهما الرجل التركي، متعديًا عليهما لفظيًا وهو يلوح بسكين توعد بيه العرب، بينما اكتفى الفوزان والحديثي بتسجيل تلك اللحظات أمام الكاميرا.

القبض على المُتهم

وقد أوقفت السُلطات الأمنية التركية المُتهم عقب تلقيها بلاغًا بالواقعة، وتداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو للحظة القبض عليه، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، بينما أشار بيان صحفي صادر عن مكتب شرطة إسطنبول، إلى أنه “نتيجة للتحقيق، تبيّن أن المشتبه به كان يهدد الناس بسكين، ويسب الناس ويهينهم”.

تحت تأثير الكحول

وأشار بيان الشُرطة التركية إلى أن المشتبه به، البالغ 43 عامًا، ألقي القبض عليه من منزله، حيث كان تحت تأثير الكحول، وتمت إحالته إلى السلطات القضائية، حيث يواجه اتهامات بمحاولة التسبب في “الجرح العمد” و”مقاومة الشرطة”.

تصاعد الاحتجاجات المناهضة للاجئين

وتتصاعد في تركيا خلال الفترة الأخيرة الاحتجاجات المناهضة للاجئين، والمطالبة بترحيلهم، الأمر الذي حذر منه الرئيس رجب طيب أردوغان، مُشيرًا إلى أن بلاده تعاني تأجيجًا لمشاعر العداء تجاه اللاجئين، متهمًا المعارضة بتغذية الأمر الذي تسبب في حوادث عنف.