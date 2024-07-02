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2 يوليو 2024

الاتحاد السعودي يوقع مع البرازيلي ماريو جورجي مدربا للمنتخب تحت17

رياضة
الاتحاد السعودي يوقع مع البرازيلي ماريو جورجي مدربا للمنتخب تحت17

وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقدًا مع المدرب البرازيلي ماريو جورجي ليتولى بموجبه تدريب المنتخب الوطني تحت 17 عام، حتى عام 2026.

وسبق للبرازيلي ماريو جورجي الذي يحمل رخصة التدريب (PRO)، العمل مدربًا لنادي فلامينغو البرازيلي منذ عام 2016 في الفئات العمرية تحت 20 و17 و15، وكذلك تدريب فريق تحت 15 عام بنادي فاسكو دا غاما البرازيلي، بالإضافة إلى فريق تحت 15 عام بنادي أوداكس ريو البرازلي.

وحقق البرازيلي ماريو جورجي العديد من المنجزات مع نادي فلامينغو البرازيلي أثناء عمله مدربًا للفئات السنية، أبرزها كأس ليبرتادوريس تحت 20 عام 2024، والدوري البرازيلي تحت 20 عام 2023، وكذلك الدوري البرازيلي تحت 17 عام 2021، وكأس السوبر البرازيلي 2021، وأيضًا كأس البرازيل تحت 17 عام 2021.

وتنتظر المنتخب الوطني تحت 17 عامًا عدة استحقاقات مهمة في الفترة المقبلة، أبرزها كأس آسيا تحت 17 عامًا 2025 في السعودية والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عام 2025، إضافةً إلى البطولات الإقليمية مثل كأس العرب، وكأس اتحاد غرب آسيا.

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