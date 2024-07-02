رغم استدعاء 12 ألف مركبة لـ”عيوب الصناع”.. تسلا تسلم 444 ألف سيارة خلال الربع الثاني

على الرغم من استدعاءها مؤخرًا لأكثر من 12 ألف مركبة لمعالجة عيوب في التصنيع، نجحت شركة تسلا في تحقيق أرقام قياسية في تسليماتها خلال الربع الثاني من عام 2024.

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، الثلاثاء، تسليم حوالي 444 ألف سيارة خلال الربع الثاني من العام الحالي في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم يبلغ 3ر439 ألف سيارة، مقابل تسليم 8ر386 ألف سيارة خلال الربع الأول، في حين بلغ إجمالي إنتاج تسلا خلال الربع الثاني 411 ألف سيارة. كما تراجعت مبيعات تسلا خلال الربع الثاني بنسبة 8ر4% سنويا، في

في الوقت نفسه أعلنت تسلا وصول إجمالي حجم منتجات لتخزين الطاقة التي نشرتها خلال الربع الثاني إلى 4ر9 جيجاوات/ساعة، وهي أكبر طاقة تخزين تنشرها خلال ربع سنة على الإطلاق.

وأشارت تسلا إلى أن عدد السيارات التي يتم تسليمها وكمية القدرات التخزينية التي تنشرها يمثلان مؤشرين للأداء المالي للشركة ولا يجب الاعتماد عليهما في تقدير النتائج المالية ربع السنوية لها.

ومن المقرر أن تنشر الشركة نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي ،بعد انتهاء التعاملات في البورصة يوم 23 يوليو الحالي.

وكانت “تسلا” أصدرت استدعاءين جديدين لشاحنة “سايبرتراك”، ليصبح الإجمالي أربعة استدعاءات منذ تقديم النموذج في أواخر العام الماضي. وشمل الاستدعاء الأخير جميع الشاحنات البالغ عددها 12 ألف شاحنة تقريبًا على الطريق إلى الآن، بسبب ممسحة الزجاج الأمامي الضخمة وقطعة من البلاستيك على طول حافة صندوق الشاحنة.

وفق “سي إن إن”، فإن السيارة تعاني مشكلة انفصال قطعة البلاستيك الأسود أثناء القيادة، مما يشكل خطرًا على الطريق للسائقين الآخرين، وفقًا للوثائق المنشورة على موقع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA).