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فريق التحرير

2 يوليو 2024

تنتطلق اليوم في الرياض.. 1500 لاعب يتنافسون على كأس العالم للرياضات الإلكترونية

رياضة
تنتطلق اليوم في الرياض.. 1500 لاعب يتنافسون على كأس العالم للرياضات الإلكترونية

خطفت السعودية الأنظار بتنظيمها كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى والتي افتتحت يوم الثلاثاء، إذ يتواجد 1500 لاعب من نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية في منافسة على جوائز تبلغ قيمتها 60 مليون دولار وهي الأعلى في تاريخ البطولات.

وتشهد منطقة البوليفارد في العاصمة السعودية الرياض وتحديداً أرينا الرياض البطولة التي تستمر لمدة 8 أسابيع، وبمشاركة 500 فريق من حول العالم يتنافسون في 21 لعبة، وسط فعاليات ترفيهية وحفلات موسيقية مواكبة للحدث الكبير.

وتجني صناعة الألعاب الإلكترونية أكثر من 200 مليار دولار عالمياً، ومن المتوقع أن تصل عوائدها إلى 700 مليار بحلول 2027.

وينتظر أن تحظى البطولة بمتابعة جماهيرية من داخل وخارج السعودية، خاصة مع منح تأشيرة إلكترونية بشكل تلقائي لحاملي تذاكر حضور المنافسات.

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