“آبل” تدعم اللغة العربية عبر شاشة القفل في نسخة التشغيل 18

كشفت آبل النقاب عن نظام التشغيل iOS 18 الشهر الماضي، خلال فعاليات مؤتمر المطورين العالمي WWDC. ومنذ ذلك الحين، أصدرت الشركة نسختين تجريبيتين للمطورين، مع دعم موسع للغات الجديدة في شاشة القفل وسيري ولوحة المفاتيح والبحث.

تخصيص شاشة القفل

مع التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين الآن تخصيص شاشة القفل لإظهار الوقت بأرقام مختلفة، مع دعم ما يصل إلى 12 لغة، من بينها اللغة العربية.

تحديثات لوحة المفاتيح

كذلك، حصلت لوحة المفاتيح عبر نظام iOS 18 على مجموعة من التحديثات، تشمل دعم الكتابة التنبئية بثلاث لغات.

وبات بالإمكان رؤية نصوص لغة إضافية على الجهة اليسرى واليمنى لحقل الاقتراح والتبديل بينها بسهولة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الكتابة بالنص اللاتيني والحصول على اقتراحات لجميع اللغات الثلاث بناءً على الإدخال دون تبديل.

تطبيق الرسائل

وفي تطبيق الرسائل، إذا كان لديك عدة سلاسل رسائل بلغات مختلفة، فإن لوحة المفاتيح تتذكر اللغة الأخيرة المستخدمة لكل سلسلة.

دعم متعدد للغات

وتدعم لوحة المفاتيح ثلاثية اللغات الإنجليزية والبنغالية والغوجاراتية والهندية والماراثية والبنجابية والتاميلية والتيلجو. كما أضافت آبل دعمًا للوحة مفاتيح متعددة النصوص باللغتين الكورية والإنجليزية.

تحسين البحث

كذلك، يوفر iOS 18 بحثًا محسّنًا للغة، حيث يمكن للمستخدمين البحث عن تهجئة مختلفة للكلمات المتشابهة.

تحديثات لغوية إضافية

وتشمل بعض التحديثات اللغوية الأخرى في iOS 18:

– دعم النسخ المباشر للبريد الصوتي باللغة الإنجليزية الهندية.

– دعم اللغة الهندية في تطبيق الترجمة.

– دعم النص المباشر للغة العربية.

– محرك نحوي جديد للغتين الهندية والكورية.

– إنشاء ملصقات جهات الاتصال باستخدام اللغات والأرقام الهندية.

ومن المتوقع أن تصدر آبل الإصدار العام من iOS 18 هذا الخريف لجميع المستخدمين، وتتوفر المزايا المذكورة أعلاه في الإصدارات التجريبية من النظام.