الاتحاد الإسباني يوافق على تطبيق تقنية التسلل الشبه تلقائي

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

2 يوليو 2024

الاتحاد الإسباني يوافق على تطبيق تقنية التسلل الشبه تلقائي

رياضة
الاتحاد الإسباني يوافق على تطبيق تقنية التسلل الشبه تلقائي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تطبيق تقنية التسلل الشبه تلقائي الموسم القادم في الليجا، وذلك من أجل الحد من الأخطاء التحيكيمة

وكان هناك العديد من الحالات التحكيمية الجدلية في الدوري الإسباني، ولكن بداية من الموسم الجديد، سيكون هناك تقنية التسلل الشبه تلقائي، وذلك لمساعدة حكم المباراة في اتخاذ القرار السليم

تسمح هذه التقنية بتحسين الدقة في اتخاذ القرار السليم لـ اللعبة، فهي تقنية ثلاثية الأبعاد وستكون هناك كاميرات على أرضية ملعب المباراة، ومستشعرات دقيقة داخل الكرة.

وذلك لتحديد نقطة التسلل شبه التلقائي كما تمت برمجة أطراف اللاعبين التي تعتبر تسلل وفي حال حدوثه سيتم إشعار الفار تلقائيًا.

جدير بالذكر أن هذه التقنية يعمل بها بالفعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكان قد تم استخدامها من قبل في كأس السوبر الإسباني.

 

تابعنا: