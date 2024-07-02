الاتحاد الإسباني يوافق على تطبيق تقنية التسلل الشبه تلقائي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تطبيق تقنية التسلل الشبه تلقائي الموسم القادم في الليجا، وذلك من أجل الحد من الأخطاء التحيكيمة

وكان هناك العديد من الحالات التحكيمية الجدلية في الدوري الإسباني، ولكن بداية من الموسم الجديد، سيكون هناك تقنية التسلل الشبه تلقائي، وذلك لمساعدة حكم المباراة في اتخاذ القرار السليم

تسمح هذه التقنية بتحسين الدقة في اتخاذ القرار السليم لـ اللعبة، فهي تقنية ثلاثية الأبعاد وستكون هناك كاميرات على أرضية ملعب المباراة، ومستشعرات دقيقة داخل الكرة.

وذلك لتحديد نقطة التسلل شبه التلقائي كما تمت برمجة أطراف اللاعبين التي تعتبر تسلل وفي حال حدوثه سيتم إشعار الفار تلقائيًا.

جدير بالذكر أن هذه التقنية يعمل بها بالفعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكان قد تم استخدامها من قبل في كأس السوبر الإسباني.