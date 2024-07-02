بـ62 ألف يورو.. إطلاق سيارة بوليستار 4 الكهربائية: تنافس بي إم دبليو i4 ونيو ET7

أطلقت شركة بوليستار سيارتها Polestar 4 الكهربائية الجديدة نظير سعر يبدأ من 61 ألف و900 يورو، لتشعل نار المنافسة مع بي إم دبليو i4 الألمانية ونيو ET7 الصينية.

وأوضحت الشركة السويدية أن سيارتها Polestar 4 الجديدة، التي تأتي بطول 84ر4 متر، تنتمي إلى فئة SUV كوبيه؛ حيث إنها تمتاز بسقف منحني على غرار موديلات الكوبيه.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Polestar 4 الجديدة في الموديل الأساسي على سواعد محرك كهربائي بقوة 200 كيلووات/272 حصان، في حين يعتمد موديل الدفع الرباعي على سواعد محركين كهربائيين بقوة 400 كيلووات/544 حصان.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة Polestar 4 الكهربائية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر3 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 200 كلم/س.

كما تم تجهيز السيارة Polestar 4 الكهربائية ببطارية سعة 102 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 620 كلم.