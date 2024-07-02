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فريق التحرير

2 يوليو 2024

الأميرة كيت قد تحضر بطولة ويمبلدون رغم إصابتها بالسرطان

منوعات
الأميرة كيت قد تحضر بطولة ويمبلدون رغم إصابتها بالسرطان

تعد بطولة ويمبلدون الحدث الرياضي المفضل لدى أميرة ويلز كيت ميدلتون، ويأمل معحبوها رؤيتها في الحدث، الذي انطلق هذا الأسبوع.

وبعد غيابها الطويل إثر إصابتها بالسرطان في مارس، إلا أنها عادت إلى الأضواء في الشهر الماضي خلال مشاركتها في مهرجان “Trooping the Colour”.

وخلال إطلالتها الأخيرة، تحدثت الأميرة عن حالتها الصحية، قائلة إنها “تُحرز تقدمًا جيدًا، ولكن هناك أيامًا جيدة وأيامًا سيئة”، كما أعربت عن أملها في أن تتمكن من “الانضمام إلى عدد قليل من المشاركات العامة خلال الصيف”، مشيرة أيضًا إلى أنها “لم تتخلص من المرض بعد”.

وقال مراقبو العائلة المالكة إن الأميرة البالغة من العمر 42 عامًا قد تكون في حالة جيدة بما يكفي لحضور المسابقة.

وكانت الأميرة راعية نادي عموم إنجلترا، منذ العام 2016، واعتادت أن تقدم الجوائز لأبطال ويمبلدون.

ولم تستبعد رئيسة نادي عموم إنجلترا ديبي جيفانز ظهور الأميرة في الحفل بالكامل، مؤكدة أن المنظمين “سيظلون مرنين” بشأن من سيسلّم الكأس إذا كانت الأميرة غير قادرة على القيام بذلك هذا العام.

وقالت ديبي لصحيفة تيليغراف سبورت: “نأمل أن تتمكن أميرة ويلز من تقديم الجوائز باعتبارها راعية للنادي، لكن صحتها وتعافيها هما الأولوية، لا نعرف ما لا نعرفه، كل ما قلناه هو أننا سنعمل معها، ونمنحها أكبر قدر ممكن من المرونة”.

وتابعت: “لا أعرف من سيقدم الجوائز كبديل – هذا شيء تجب مراعاته قبل الموعد إذا لزم الأمر، نحن نتحلّى بالمرونة. عندما نسمع، سنفكر بعد ذلك في الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”.

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