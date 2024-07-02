في رحلة سياحية بسويسرا.. طبيب سعودي يضحي بحياته لإنقاذ طفله من الغرق

تحولت رحلة سياحية لعائلة سعودية إلى مأساة مروعة، حيث لقي أب سعودي حتفه غرقًا في شلالات جارفة بسويسرا، بينما كان يحاول إنقاذ ابنه الصغير من الغرق.

الحادث المأساوي كان لسعودي يدعى عبد الله العنزي يعمل كطبيب ورئيس وحدة الأبحاث بكلية العلوم الطبية والتطبيقية بالرياض.

كان الدكتور عبد الله العنزي رفقة عائلته، زوجته وابنيه، في رحلة سياحية إلى سويسرا، وخلال تواجدهم بالقرب من الشلالات جنوبي جبال الألب السويسرية، انزلقت قدم ابنه الصغير (عبدالعزيز) الذي لم يتجاوز العامين، فسقط وسط التيارات المائية القوية.

لم يتردد الأب لحظة واحدة، فقفز في محاولة يائسة لإنقاذ ابنه، لكن سرعة التيار وشدة قوة الشلالات جرفت الأب وابنه معًا.

هرعت فرق الإنقاذ إلى المكان فور تلقيها بلاغًا بالحادثة، وتمكنت من العثور على جثة الأب بعد عمليات بحث مكثفة، بينما لا يزال البحث جاريًا عن جثة ابنه.