ولي العهد في اجتماع مجلس الوزراء: سخرنا كل الإمكانات لخدمة الحجاج

توجه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالحمد والشكر لله على ما حبا به المملكة من شرف خدمة بيته الحرام ومسجد رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى فضله وتوفيقه لها في تنظيم مواسم الحج والعمرة، وتسخير أعلى الإمكانات والوسائل لتقديم أجود الخدمات لضيوف الرحمن، وكل ما يحقق راحتهم وسلامتهم.

وأعرب لدى ترؤسه جلسه مجلس الوزراء، عن تقديره لما بذل من جهود مباركة وأعمال مميزة خلال موسم الحج لهذا العام، من أجل التيسير على حجاج بين الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسكهم وإتمامها براحه وطمأنينة، سائلا المولى أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن سائر المسلمين صالح أعمالهم.