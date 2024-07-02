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فريق التحرير

3 يوليو 2024

مجلس الوزراء: الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل

محليات
مجلس الوزراء: الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل

رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في جدة.

وفي مستهل الجلسة، توجه بالحمد والشكر لله على ما حبا به المملكة من شرف خدمة بيته الحرام ومسجد رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى فضله وتوفيقه لها في تنظيم مواسم الحج والعمرة، وتسخير أعلى الإمكانات والوسائل لتقديم أجود الخدمات لضيوف الرحمن، وكل ما يحقق راحتهم وسلامتهم.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.

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