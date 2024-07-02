سبقت “سفاح التجمع”.. أشهر قصص الجريمة المصرية التي جسدتها الدراما

مع ما آثارته تفاصيل القصة الحقيقة طوال الفترة الأخيرة عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية، يبدو أن “سفاح التجمع” يقترب من محطة جديدة عنوانها التجسيد الدرامي، إذ تتنافس عدة شركات إنتاج على تقديم مسلسل يتناول هذه الأحداث الدموية التي شهدتها منطقة التجمع في العاصمة المصرية القاهرة.

من هو سفاح التجمع؟

و”سفاح التجمع” المُدان في قتل 4 فتيات ليل ورمي جثثهن في مناطق صحراوية بعد مُمارسة الرذيلة معهن، هو لقب شاب يُدعى كريم محمد مسلم، يعمل مُدرس لغات بإحدى مدارس الانترناشونال سابقا، وكان يقيم في الولايات المتحدة بصحبة عائلته، ولكنه قرر تركهم والعودة إلى مصر للعيش بمفرده مع ابنه زين الذي يبلغ من العمر 11 سنة، وهو تيك توكر شهير يتابعه ما يقرب من 8 ملايين شخص، على حساب باسم “فونكس” لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعوه فئات عمرية صغيرة.

صراع حول الفكرة

وكان السينارست المصري محمد العزب قد تحدث عن توقيع عقد مسلسل بالتعاون مع المنتج أحمد السبكي يحمل اسم “سفاح التجمع”، بطولة حسن الرداد، ليسارع المنتج أيمن يوسف بالتأكيد أنه هو وحده من يمتلك حق تحويل القصة لمسلسل، حيث كتب عبر بفيسبوك: تم التعاقد على مسلسل “سفاح التجمع” والذي أُجِيز رقابيًّا للمؤلف جوزيف فوزي، وجار التعاقد مع نجم من نجوم الصف الأول ومخرج كبير للبدء في تصوير المسلسل للعرض”، وأرفق صورة لسيناريو المسلسل مضافًا إليه خاتم الرقابة، مؤكدًا أنه صاحب الحق القانوني في عمل المسلسل.

“ريا وسكينة”

وكانت القصة الشهيرة لريا وسكينة الأختين المتهمتين بارتكاب سلسلة جرائم في عشرينيات القرن الماضي، قبل أن يحكم عليهما بالإعدام، لتكون أول حالة إعدام لسيدة في تاريخ مصر، قد تحولت لمسلسل مصري سنة 2005.

“السفاح”

أنتج هذا الفيلم سنة 2009 ولعب بطولته هاني سلامة ونيكول سابا، وهو محاكاة حقيقية للمجرم الذي اشتهر باسم “سفاح المهندسين”، وارتكب عدة جرائم هزت الرأي العام قبل اعتقاله والحكم عليه بالإعدام.

اللص والكلاب

فيلم يحكى قصة حقيقية لمجرم سفاح شغل الرأي العام بجرائمه أوائل الستينيات صاغها الأديب نجيب محفوظ عائدا للكتابة بعد توقف سنوات في قصة بعنوان “اللص والكلاب” الذى حوله المخرج كمال الشيخ إلى فيلم سينمائى في 17 نوفمبر عام 1962، وصنف من أفلام الجريمة، واختير ضمن أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية ليحتل الرقم 15.

سفاح الجيزة

تصدر مسلسل “سفاح الجيزة” العام الماضي المشهد الدرامي، وأصبح حديث متابعي الأعمال الفنية، والمصريين، الذين استذكروا قصة السفاح الحقيقي قبل أعوام، حيث روى المسلسل قصة قاتل حقيقي متسلسل في منطقة الجيزة، بطريقة مرعبة، وأسرد أحداثا مستوحاة من قصة قذافي عبد العاطي، سفاح الجيزة الحقيقي.