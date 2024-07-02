بعد الحصانة.. تأجيل الحكم على ترامب في قضية الممثلة الإباحية

أرجأ القاضي الأمريكي خوان ميرشان، الثلاثاء، النطق بالحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب بعد إدانته بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية عن أمر علاقة خاصة معه حتى 18 سبتمبر، بعد أن طلب ترامب فرصة لإثبات تمتعه بالحصانة من الملاحقة القضائية.

وكان من المقرر، وفقًا لـ”رويترز”، أن يصدر الحكم في 11 يوليو، قبل أيام قليلة من بدء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي في منتصف هذا الشهر.

وأصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قراراً بشأن مدى تمتع ترمب بـ”الحصانة”، الاثنين الماضي، مؤكدة تمتع أي رئيس سابق بـ”الحصانة المطلقة” من الملاحقة القضائية عن “الإجراءات الرسمية خلال توليه المنصب”، لكن “ليس على الإجراءات غير الرسمية” أو الشخصية.

ومن المتوقع أن يعلن الحزب الجمهوري ترشيح ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة، في الخامس من نوفمبر، أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن، حيث يواجه ترامب معضلة من أجل إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقه في هذه القضية نظرًا لأن الكثير من تصرفاته فيها سبقت فترته الرئاسية.

وطلب محامو ترامب، قبل يومين، من القاضي ميرشان السماح لهم بإثبات أن حكم الإدانة الذي أصدرته محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن يجب إلغاؤه بسبب قرار المحكمة العليا في الأول من يوليو تموز بأن الرؤساء يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياتهم الرئاسية.

وقال ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، إن حجة ترامب “لا أساس لها” لكنهم وافقوا على تأجيل النطق بالحكم لمنح ترامب الفرصة لعرض وجهة نظره.

وأصدرت هيئة محلفين في مانهاتن، في 30 مايو، حكمًا بإدانة ترامب في تهم تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع محاميه السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، من أجل عدم الحديث عن لقاء جنسي مزعوم في 2006 حتى ما بعد انتخابات 2016، وينفي ترامب ممارسة الجنس مع دانيالز، وتعهد بالطعن على الحكم الذي صدر بإدانته.