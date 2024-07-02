“الأرصاد”: أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم – بمشيئة الله – من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً نشطةً، وتدنيّاً في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كم، على المهد، وبدر، ووادي الفرع، والعيص، وينبع النخل، وبين أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحاً، وتستمر حتى السابعة مساءً.

وأصدر المركز تنبيهاً، تضمن رياحاً شديدة تشمل تأثيراتها تدنيّاً في مدى الرؤية الأفقية ورياحاً تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم / ساعة، على المدينة المنورة، والحناكية، مشيراً إلى أن الحالة ستبدأ الـ9 صباحاً، وتستمر حتى السابعة مساءً.