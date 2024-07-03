نتنياهو يرد على تقارير “هزت إسرائيل”: لن أستسلم للرياح الانهزامية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه لن يستسلم لـ”الرياح الانهزامية”، مؤكدا أنّ الحرب في غزة ستنتهي عندما “تتحقق” كلّ أهدافها بما في ذلك “القضاء” على حماس وتحرير كلّ الرهائن المحتجزين في القطاع.

من جهته، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي خلال جولة على وحدات في مدينة رفح إنّ ما ينفّذه الجيش في غزة هو “حملة طويلة الأمد”، مشدّداً على أنّ تحقيق نتائج هذه الحرب يتطلّب “الكثير من الإرادة والصبر والمثابرة”.

وتعهّدت إسرائيل “القضاء على حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، ردا على هجومها غير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1195 شخصا، غالبيتهم من المدنيين.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 42 يقول الجيش إنّهم لقوا حتفهم. وتسعى الدولة العبرية لتحرير الرهائن.

وردّاً على تصريحات مجهولة المصدر قال إن صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أوردتها ومفادها أنّ إسرائيل قد تكون مستعدة لإنهاء الحرب دون تحقيق أهدافها، وأحدث ضجة في الداخل الإسرائيلي، قال نتنياهو إنّ ذلك “لن يحصل”.

وأضاف رئيس الوزراء في بيان نشره مكتبه “لن نستسلم للرياح الانهزامية”.

وشدّد على أنّ “الحرب ستنتهي عندما تحقّق إسرائيل كلّ أهدافها، بما في ذلك القضاء على حماس وتحرير كل الرهائن”.

وأكّد أنّ “نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس الإرهابي” تقترب.

من ناحيته، قال هليفي خلال زيارة تفقّدية لجنود متمركزين في غزة إنّ “900 من عناصر حماس قتلوا” منذ شنّت إٍسرائيل في السابع من مايو هجومها البري في رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع.

ومنذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي في غزة في 27 أكتوبر، قتل 319 جنديا إسرائيليا في القطاع.

واستأنف جيش الاحتلال عملياته في مناطق كان قد قال سابقا إنه يسيطر عليها، بما في ذلك شمال غزة.

وجنوبي القطاع، صدرت أوامر إخلاء جديدة الإثنين في مناطق شرق خان يونس ورفح حيث يشنّ الجيش منذ 7 مايو عملية وصفها بأنها المرحلة الأخيرة من الحرب ضد حركة حماس.

والإثنين قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “سمعنا الإسرائيليين يتحدثون عن تراجع كبير في عملياتهم… سنرى”.

وأوقع الهجوم الإسرائيلي في غزة إلى الآن 37925 قتيلاً، غالبيتهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.