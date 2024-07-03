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فريق التحرير

3 يوليو 2024

ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 85.60 دولار للبرميل

اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 85.60 دولار للبرميل

زادت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما عزز الآمال في طلب قوي على الوقود في أكبر بلد مستهلك للنفط.

وبحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 85.60 دولار للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا بنسبة 0.2% إلى 82.95 دولار للبرميل.

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وعند إغلاق أمس تراجع الخامان القياسيان مع تلاشي المخاوف من أن يؤدي إعصار بيريل إلى تعطيل الإنتاج في خليج المكسيك.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بياناتها الأسبوعية اليوم الأربعاء الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

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