الذهب يستقر مع تركيز المستثمرين على محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

3 يوليو 2024

الذهب يستقر مع تركيز المستثمرين على محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي

اقتصاد
الذهب يستقر مع تركيز المستثمرين على محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي

استقرت أسعار الذهب في المعاملات اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه البنك في خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0152 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ على الذهب في المعاملات الفورية تغير يذكر وظل عند 2329.66 دولار للأوقية وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة مسجلة 2338.70 دولار.

اقرأ أيضًا: ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 85.60 دولار للبرميل

ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 29.60 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6% إلى 996.70 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.5% غلى 1016.34 دولار للأوقية.

تابعنا: