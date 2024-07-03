الذهب يستقر مع تركيز المستثمرين على محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي

استقرت أسعار الذهب في المعاملات اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه البنك في خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0152 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ على الذهب في المعاملات الفورية تغير يذكر وظل عند 2329.66 دولار للأوقية وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة مسجلة 2338.70 دولار.

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ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 29.60 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6% إلى 996.70 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.5% غلى 1016.34 دولار للأوقية.