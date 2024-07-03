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فريق التحرير

3 يوليو 2024

تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ”الرياض للحديد” لزيادة رأسمالها بـ40%

اقتصاد
تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ”الرياض للحديد” لزيادة رأسمالها بـ40%

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” اليوم الأربعاء، عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة الرياض للحديد، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الموافق 3 يوليو الجاري.

وأعلنت تداول السعودية الاثنين، عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة، على أساس سعر 25.05 ريال اليوم، وذلك زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

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ووافقت الجمعية العامة للشركة على على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة.

 

 

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