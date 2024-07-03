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فريق التحرير

3 يوليو 2024

المرور يطرح مزادًا جديدًا للوحات المميزة عبر “بشر”

محليات
المرور يطرح مزادًا جديدًا للوحات المميزة عبر “بشر”

تطرح الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، ويستمر حتى غدًا الخميس الموافق 4 يوليو الجاري.

وتُمَكّن منصة “أبشر”، الراغبين من شراء اللوحات المميزة من خلال المشاركة في المزاد إلكترونيًّا، الذي يستمر حتى الغد.

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وأكدت الأدارة العامة للمرور عبر موقع “إكس” (تويتر سابقًا) أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

وحددت المرور طريقة وخطوات الدخول إلى المزاد، حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة “أبشر” ثم اختيار “خدماتي”، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

 

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