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فريق التحرير

3 يوليو 2024

3 فرص استثمارية بالحناكية.. مدرسة لقيادة السيارة وصالة رياضية ومجمع مدارس

محليات
3 فرص استثمارية بالحناكية.. مدرسة لقيادة السيارة وصالة رياضية ومجمع مدارس

أعلنت أمانة المدينة المنورة عن طرح 3 فرص استثمارية بمحافظة الحناكية، تشمل إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مدرسة لتعلّم قيادة السيارة، وإنشاء وتشغيل صالة رياضية، إضافة إلى إنشاء مجمع مدارس تعليمي بالمحافظة.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أنه تم تخصيص أرض بمساحة أكثر من 73 ألف متر مربع لإنشاء “مدرسة لتعلّم قيادة السيارة” في محافظة الحناكية، تشمل مبنى المدرسة، ومساحات التدريب النظري، وميادين التدريب الميداني ومبنى إداري، وعيادات ومواقف لمركبات المستفيدين.

كما بيّنت أن الفرص الاستثمارية المتاحة تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة “صالة رياضية” على مساحة 1200 متر مربع تشمل نشاطات اللياقة البدنية، وحمل الأثقال، لتعزيز ممارسة الرياضة لدى أفراد المجتمع، كما تضمنت الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة فرصة إنشاء وتشغيل وصيانة “مجمع مدارس أهلية” متعدد الفئات العمرية لمراحل التعليم الأولية، حيث خُصّصت للمشروع مساحة تزيد عن 19 ألف متر مربع.

وأفادت الأمانة أن تقديم الطلبات للاستفادة من الفرص الاستثمارية متاح حتى الـ 27 من شهر أغسطس المقبل، داعية المستثمرين إلى الاطلاع على آلية التقديم والمستندات المطلوبة عبر منصة الفرص الاستثمارية.

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