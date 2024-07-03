بقيمة 1.3 مليار ريال.. “سمو” توقع عقد تطوير البنية التحتية وبناء وحدات سكنية بينبع

أعلنت شركة سمو العقارية، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقدًا مع شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية – جبين، بقيمة 1.3 مليار ريال.

وأوضحت “سمو” في بيان عبر “تداول السعودية” أن العقد يتضمن تطوير أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية وتصميم وبناء عدد 1104 وحدات سكنية متكاملة بكامل الخدمات والمرافق في مدينة ينبع الصناعية.

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وأشارت الشركة، إلى إن العقد سيكون وفقًا لعقود شراء وحدات سكنية يتم إبرامها بين “جبين” وشركات صناعية من خلال برنامج تملك المساكن الخاص بهذه الشركات.

ووقع العقد أمس الثلاثاء الموافق 2 يوليو، ويسري من تاريخ التوقيع على أن تكون مدة التطوير والتنفيذ 36 شهرًا تبدأ من تاريخ توقيع عقود الشراء مع الشركات الصناعية.