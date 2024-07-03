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فريق التحرير

3 يوليو 2024

فولفو تطلق سيارتها الكهربائية “EC40”

منوعات
فولفو تطلق سيارتها الكهربائية “EC40”

أعلنت شركة فولفو السويدية عن إطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة EC40، التي تنتمي لفئة موديلات SUV، بسعر يبدأ من 51,690 يورو.

تتوفر السيارة ببرنامج دفع يتراوح بين 175 كيلووات (238 حصان) و300 كيلووات (408 حصان)، مع بطارية سعتها بين 69 و82 كيلووات ساعة، مما يمنح السيارة مدى سير يتراوح بين 486 و582 كيلومتر. وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في 4.7 ثانية.

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تتميز EC40 الجديدة بتصميم جذاب وأنيق، يعكس اللمسات المعهودة من فولفو مع خطوط سقف انسيابية تذكر بموديلات الكوبيه وكشافات نحيفة. تأتي السيارة بأبعاد: طول 4440 ملم، عرض 1873 ملم، وارتفاع 1591 ملم.

تتسم المقصورة الداخلية بتصميم عصري ونظام ملتيميديا معتمد على نظام أندرويد، يتيح الوصول إلى العديد من خدمات جوجل مثل Google Maps. كما تضم شاشة لمسية بقياس 9.0 بوصات.

من أبرز ما يميز المقصورة الداخلية السجاد الأزرق المصنوع من مواد معاد تدويرها، الذي يغطي الأبواب والأرضية. تسع السيارة حتى 1205 لتر من الأمتعة، مما يجعلها مثالية للعائلات والرحلات الطويلة.

 

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