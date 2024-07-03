“طبية” تعلن إتمام شراء 100% من حصص “الحماد للخدمات الطبية”

أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة، اليوم الأربعاء، عن اتمامها لعملية شراء نبسة 100% من حصص شركة محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية.

وقالت “طبية” في بيان لها على “تداول السعودية” إن قيمة الصفقة تبلغ 35 مليون ريال، وتمت بموجب اتفاقية شراء ملزمة مشروطة.

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وستشهد هذه الصفقة حصول “طيبة” على حصة إستحواذ بنسبة 100٪ من حصص شركة محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية، من خلال دفع المقابل المادي للاستحواذ المذكور مبلغ وقدره 35 مليون ريال سعودي.

وأكدت أنه تم الحصول على جميع الموافقات النهائية من الجهات المختصة، واستيفاء جميع الشروط وانتقال ملكية شركة محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية بالكامل إلى الشركة.