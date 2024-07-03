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فريق التحرير

3 يوليو 2024

درجات الحرارة في السعودية.. الأحساء الأعلى بـ 46 والسودة الأقل بـ 24

محليات
درجات الحرارة في السعودية.. الأحساء الأعلى بـ 46 والسودة الأقل بـ 24 معالم من الأحساء

سجلت الأحساء أعلى درجة حرار في السعودية اليوم الأربعاء بـ 46 درجة مئوية، وسجلت الدمام 45 درجة، و44 مئوية في الخرج وروضة التنهات والصمان وصحراء الدهناء.

وكشف المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة في مكة والرياض 45 درجة، فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة بالسعودية اليوم بـ 24 درجة مئوية.

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وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الطريق الواصل بين الليث وجازان.

وقد تصل الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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