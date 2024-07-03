وزير الخارجية: لا يمكن السماح باستمرار الانتهاكات في غزة وحل الدولتين هو مسار السلام

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أنه لا يمكن السماح باستمرار انتهاك القانون الدولي في ‎غزة.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان، خلال زيارته لإستونيا إلى أن السعودية تثمن قرار مجلس الأمن الداعي لوقف الحرب في قطاع غزة.

اقرأ أيضًا: نتنياهو يرد على تقارير “هزت إسرائيل”: لن أستسلم للرياح الانهزامية

وشدد وزير الخارجية على أن حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية هو مسار السلام ويجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضح خلال زيارته، أن حجم التعاون التجاري بين السعودية وإستونيا في العام الماضي وصل إلى أكثر من 70 مليون دولار.

وكان الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى تالين عاصمة جمهورية إستونيا، في زيارة رسمية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.