امرأة تفقد حياتها في جوف ثعبان ضخم وسط إندونيسيا

في حادثة مروعة، عُثر على امرأة إندونيسية تبلغ من العمر 36 عامًا ميتة داخل بطن ثعبان ضخم في مقاطعة سولاويسي الجنوبية بوسط إندونيسيا.

ووفقًا للشرطة، فقدت المرأة بعد خروجها لشراء دواء لطفلتها المريضة، ولم يتم العثور عليها إلا بعد أن عثر زوجها على حذائها بالقرب من منزلهما.

تأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهر على حادثة مماثلة في نفس المقاطعة، حيث عُثر على امرأة أخرى تبلغ من العمر 45 عامًا داخل بطن ثعبان بطول خمسة أمتار.

على الرغم من ندرة حالات ابتلاع الثعابين الكبيرة للبشر، إلا أنها تشكل خطرًا حقيقيًا في بعض المناطق. ففي العام الماضي، قتل سكان في جنوب شرق جزيرة سولاويسي ثعبانًا ضخمًا يبلغ طوله ثمانية أمتار بعد محاولته ابتلاع مزارع.

وفي عام 2018، عُثر على امرأة أخرى ميتة داخل ثعبان بطول سبعة أمتار في نفس المنطقة.

وتشكل لدغات الثعابين خطرًا أكبر على البشر، حيث يتعرض ملايين الأشخاص سنويًا للدغات الثعابين حول العالم، ويعاني الأطفال والعاملون في الزراعة في المناطق الريفية من خطر أكبر.