وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإستوني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة الإستونية تالين، اليوم، وزير خارجية إستونيا مارغوس تساهكنا.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عديد من المجالات، إضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدّد الأطراف في القضايا التي تخدم مصالح البلدين الصديقين.

عقب ذلك، وقّع الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين الصديقين، بهدف نقل العلاقات المشتركة نحو آفاق أرحب.

حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين غير المقيمة لدى جمهورية إستونيا نسرين الشبل؛ ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.