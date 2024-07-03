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فريق التحرير

3 يوليو 2024

“دقله” أكثر الأحياء تداولاً عبر البورصة العقارية بـ 49.8 مليون ريال

اقتصاد
“دقله” أكثر الأحياء تداولاً عبر البورصة العقارية بـ 49.8 مليون ريال

بلغ عدد الصفقات عبر البورصة العقارية اليوم الأربعاء 978 صفقة، بقيمة تجاوزت الـ 842.4 مليون ريال، لمساحة متداولة وصلت إلى أكثر من 4.9 مليون متر مربع.

وسجل أعلى سعر للمتر المربع الواحد اليوم 15992 ريالاً، فيما كان متوسط سعر المتر عبر البورصة العقارية اليوم 171 ريالاً.

الأحياء الأكثر تداولاً

تصدر حي دقله في حريملاء قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية اليوم بقيمة تجاوزت 49.8 مليون ريال، يليه نمار بالرياض بأكثر من 20.6 مليون ريال.

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وضمت القائمة وادي تاره في خميس مشيط بأكثر من 19.3 مليون ريال، ثم حي عريض بالرياض بقيمة تخطت الـ 4.7 مليون ريال، يليه العليا بالدوادمي بقيمة 925 ألف ريال.

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