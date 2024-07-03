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فريق التحرير

3 يوليو 2024

التنمية المجتمعية المستدامة

رأي الوئام
التنمية المجتمعية المستدامة

تعكس موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تجديد مدة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق لمدة سبع سنوات، رغبة الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة بكافة المناطق السعودية لتعزيز جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعمل البرنامج منذ إطلاقه في 2018 على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين الأفراد والأسـر، من خلال ضمان تلبية مشاريع التنمية لاحتياجات المجتمعات المحلية وتساهم في تحسين حياتهم.

كما يساهم في خلق فرص جديدة للعمل والتعليم والتدريب، من خلال تنمية البنية التحتية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق مجتمعات أكثر ازدهارًا.

إن السعودية عازمة على تمكين المجتمعات المحلية من خلال تفعيل دورها في تحديد احتياجاتها وتصميم برامج التنمية وتنفيذها وتحفيز العمل التطوعي وتعزيز ثقافة المشاركة في الأنشطة المجتمعية وبناء شراكات قوية بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع بما يحقق أهداف رؤية 2030 التي جعلت تنمية الإنسان في قمة أولوياتها.

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