محلل سياسي لـ”الوئام”: الاحتلال سيوقف الحرب البرية الواسعة وسيركز على العمليات النوعية بغزة

الوئام – خاص

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي القتال العنيف في حي الشجاعية، وسط جدل بشأن عودة القتال مرة أخرى في شرق مدينة غزة شمالي القطاع، خلال هذه الفترة بالتحديد، فيما كثف الجيش الإسرائيلي هجماته على الحي عبر سلسلة غارات على الحي الواقع شرق مدينة غزة.

المرحلة الخامسة من الحرب

ومن جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه سيبدأ المرحلة الثالثة وأعتقد أنها الخامسة في الحرب على غزة وأنه خلال الفترة القادمة سيوقف الحرب البرية الواسعة وسيعيد التمركز في عدة مناطق منها محور صلاح الدين والمناطق الشرقية والغربية بالقطاع وتحديد عمليات مركزة في قطاع غزة.

وأضاف “الرقب” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن ما حدث في الشجاعية هو محاولة من الاحتلال لخلق فقاعات أمنية للعودة مرة أخرى لحي الشجاعية لإيقاع المزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، “لذلك أنا أعتقد أننا سنشهد السيناريو الذي حدث في الشجاعية في مناطق أخرى وما يحدث هناك قد يستمر عدة أسابيع”.

عمليات نوعية

واستكمل “الرقب” حديثه وقال: “وهكذا سيستمر الاحتلال في عملياته النوعية في قطاع غزة عبر التركيز في منطقة محددة كما فعل في جباليا وخان يونس ورفح من قبل”.

يُذكر أن الإعلام العبري أعلن نقلا عن مصادر بالجيش الإسرائيلي، الانتقال إلى المرحلة الثالثة من حرب غزة، وانتهاء العمليات العسكرية المكثفة حيث سيجري خفض أعداد القوات والغارات الجوية والتحول إلى العمليات الخاصة.