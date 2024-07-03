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3 يوليو 2024

مانشستر سيتي يفتح الباب أمام النصر لضم صفقة سوبر

رياضة
مانشستر سيتي يفتح الباب أمام النصر لضم صفقة سوبر

بدأت إدارة نادي النصر، خطواتها الرسمية للتعاقد مع حارس مرمى مانشستر سيتي؛ لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وقال الصحفي “سيزار لويس ميرلو” إن نادي النصر الذي يلعب له كريستيانو رونالدو، قدّم عرضًا رسميًّا ضخمًا من أجل ضم البرازيلي إيدرسون مورايس، هذا الصيف.

وبحسب ما نشره “سيزار لويس” على حسابه الشخصي عبر منصة “إكس”؛ فإن النادي السعودي عرض على حارس السيتي عقدًا لمدة عامين مقابل مبلغ يُقَدر بـ60 مليون يورو.

وأكد الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين أنه في حال إعطاء إيدرسون الضوء الأخضر للنصر؛ فسيسعى لدى ناديه للموافقة على رحيله عن الدوري الإنجليزي.

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