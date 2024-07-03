أخطر 5 ثعابين عاصرة حول العالم.. تفتك بضحاياها في ثوان

الثعابين العاصرة هي ثعابين غير سامة تعتمد على قوة عضلاتها لخنق الفريسة قبل ابتلاعها، حيث تمتلك فكوكًا مرنة للغاية تسمح لها بابتلاع فرائس أكبر بكثير من حجم رأسها.

في هذا التقرير، سنلقي نظرة على بعض أخطر أنواع الثعابين العاصرة في العالم، وسنتعرف على موائلها وسلوكياتها، سنستكشف أيضًا المخاطر التي تشكلها هذه الثعابين على البشر، وكيفية التعامل معها في حال مواجهتها.

الأناكوندا الخضراء (Green Anaconda):

من أكبر الثعابين في العالم من حيث الوزن، حيث يمكن أن يصل طولها إلى 9 أمتار ووزنها إلى 250 كجم.

تعيش الأناكوندا في غابات الأمازون المطيرة في أمريكا الجنوبية، وتتغذى على مجموعة متنوعة من الحيوانات، بما في ذلك الأسماك والطيور والثدييات الكبيرة مثل الغزلان والخنازير البرية.

البايثون الشبكي (Reticulated Python):

يُعتبر البايثون الشبكي أطول ثعبان في العالم، حيث يمكن أن يصل طوله إلى 10 أمتار، يعيش في جنوب شرق آسيا، ويتغذى على مجموعة متنوعة من الحيوانات، بما في ذلك القرود والغزلان والخنازير البرية.

البايثون الصخري الأفريقي (African Rock Python):

البايثون الصخري الأفريقي هو أكبر ثعبان في إفريقيا، حيث يمكن أن يصل طوله إلى 6 أمتار، يعيش في مجموعة متنوعة من الموائل، بما في ذلك الغابات والمستنقعات والصحاري.

البوا العاصرة (Boa Constrictor):

تعتبر البوا العاصرة واحدة من أشهر الثعابين العاصرة في العالم. يمكن أن يصل طولها إلى 4 أمتار، وتعيش في أمريكا الوسطى والجنوبية.

ثعبان الملك الكوبرا (King Cobra):

على الرغم من أن الكوبرا الملك ليس ثعبانًا عاصرًا بالمعنى الحرفي، إلا أنه يستخدم قوته الهائلة للسيطرة على الفريسة قبل ابتلاعها. يُعتبر الكوبرا الملك أطول ثعبان سام في العالم، حيث يمكن أن يصل طوله إلى 5.5 متر. يعيش في جنوب شرق آسيا، ويتغذى بشكل رئيسي على الثعابين الأخرى.

مخاطر الثعابين العاصرة

على الرغم من أن الثعابين العاصرة والبالعة غير سامة، إلا أنها لا تزال تشكل خطرًا على البشر. يمكن أن تتسبب لدغاتها في إصابات خطيرة، وفي حالات نادرة، يمكن أن تقتل الثعابين الكبيرة البشر عن طريق خنقهم.

عدد حالات ضحايا الثعابين العاصرة

لا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد ضحايا الثعابين العاصرة سنويًا على مستوى العالم، وذلك لأن معظم الهجمات تحدث في مناطق نائية أو غير موثقة بشكل جيد.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تصنيف بعض الوفيات الناجمة عن هجمات الثعابين العاصرة على أنها ناجمة عن أسباب أخرى، مثل الاختناق العرضي.

كيفية التعامل مع الثعابين العاصرة في حال مواجهتها:

حافظ على هدوئك:

أول وأهم خطوة هي الحفاظ على هدوئك وتجنب الذعر. فالثعابين عادة ما تكون خائفة من البشر وتفضل تجنب المواجهة.

ابتعد ببطء:

إذا رأيت ثعبانًا عاصرًا، ابتعد ببطء وحذر. لا تحاول الاقتراب منه أو لمسه أو إثارته بأي شكل من الأشكال.

لا تحاول الإمساك به:

لا تحاول الإمساك بالثعبان العاصر بنفسك إلا إذا كنت مدربًا على التعامل مع الثعابين، فالإمساك بالثعبان بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى إصابته أو إصابتك.

اتصل بالسلطات المختصة:

اتصل بالسلطات المختصة (مثل الدفاع المدني أو حماية البيئة) للإبلاغ عن وجوده إذا كان الثعبان يشكل تهديدًا مباشرًا لك أو للآخرين.

احمِ نفسك:

إذا اضطررت للدفاع عن نفسك من هجوم ثعبان عاصر، حاول حماية رأسك ورقبتك، واستخدم أي شيء متاح للدفاع عن نفسك، مثل عصا أو حجر.

اطلب المساعدة الطبية:

إذا تعرضت للدغة ثعبان عاصر، اطلب المساعدة الطبية على الفور، فحتى الثعابين غير السامة يمكن أن تسبب لدغات مؤلمة وقد تؤدي إلى مضاعفات صحية.