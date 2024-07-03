أبرزها تعزيز الصادرات وحصر عقارات الدولة.. مجلس الشورى يتخذ قرارات هامة في جلسته الـ41

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

3 يوليو 2024

أبرزها تعزيز الصادرات وحصر عقارات الدولة.. مجلس الشورى يتخذ قرارات هامة في جلسته الـ41

محليات
أبرزها تعزيز الصادرات وحصر عقارات الدولة.. مجلس الشورى يتخذ قرارات هامة في جلسته الـ41

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الحادية والأربعين برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وفي مستهل الجلسة، استعرض المجلس جدول الأعمال واتخذ القرارات اللازمة بشأن البنود المطروحة.

تعزيز الصادرات

طالب المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بتطوير معايير تحديد العلامات التجارية الفرعية ذات الأولوية ضمن برنامج “صنع في السعودية”، بهدف تعزيز مكانة المنتج السعودي في الأسواق العالمية.

كما أكد على ضرورة تطوير الأدوات والحوافز اللازمة للتوسع في تراخيص الشركات المزاولة لنشاط “بيوت التصدير”، وتطوير آليات العمل اللازمة لتكامل مبادرات التصدير وإعادة التصدير.

حصر وتوثيق عقارات الدولة

طالب المجلس الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية للإسراع في استكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة واستخراج الصكوك.

كما أكد على أهمية الإسراع في تنفيذ مبادرة إبدال عقارات الجهات الحكومية ذات البعد المكاني المميز والجدوى الاستثمارية العالية بعقارات أخرى مناسبة.

تمويل المشاريع الحكومية

طالب المجلس بتمكين المركز الوطني لإدارة الدين من الحصول على البيانات اللازمة للمشاريع لدراسة الحلول التمويلية المناسبة.

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

دعا المجلس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إلى العمل على إنجاز مشروعاته التشغيلية وفق برنامج زمني محدد.

تابعنا: