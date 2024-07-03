أبرزها تعزيز الصادرات وحصر عقارات الدولة.. مجلس الشورى يتخذ قرارات هامة في جلسته الـ41

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الحادية والأربعين برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وفي مستهل الجلسة، استعرض المجلس جدول الأعمال واتخذ القرارات اللازمة بشأن البنود المطروحة.

تعزيز الصادرات

طالب المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بتطوير معايير تحديد العلامات التجارية الفرعية ذات الأولوية ضمن برنامج “صنع في السعودية”، بهدف تعزيز مكانة المنتج السعودي في الأسواق العالمية.

كما أكد على ضرورة تطوير الأدوات والحوافز اللازمة للتوسع في تراخيص الشركات المزاولة لنشاط “بيوت التصدير”، وتطوير آليات العمل اللازمة لتكامل مبادرات التصدير وإعادة التصدير.

حصر وتوثيق عقارات الدولة

طالب المجلس الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية للإسراع في استكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة واستخراج الصكوك.

كما أكد على أهمية الإسراع في تنفيذ مبادرة إبدال عقارات الجهات الحكومية ذات البعد المكاني المميز والجدوى الاستثمارية العالية بعقارات أخرى مناسبة.

تمويل المشاريع الحكومية

طالب المجلس بتمكين المركز الوطني لإدارة الدين من الحصول على البيانات اللازمة للمشاريع لدراسة الحلول التمويلية المناسبة.

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

دعا المجلس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إلى العمل على إنجاز مشروعاته التشغيلية وفق برنامج زمني محدد.