السفارة السعودية في تركيا تصدر بيانًا بشأن تهديد شخص لمواطنيها بأداة حادة في إسطنبول

علقت السفارة السعودية في تركيا، اليوم الأربعاء، على قيام شخص بتهديد مواطنين باستخدام أداة حادة في مدينة إسطنبول.

وقالت السفارة في بيان لها عبر منصة “X”: “إشارة للمقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي الشخص يقوم بتهديد مواطنين سعوديين مستخدماً أداة حادة، تمكنت الجهات المختصة التركية متمثلة في شرطة مدينة إسطنبول من القبض على الشخص الذي ظهر في المقطع، وأصدرت بياناً فيه تفاصيل القبض عليه”.

وأعربت السفارة السعودية في تركيا، عن شكرها للسلطات المحلية على سرعة استجابتها.

وأكدت السفارة حرصها على جميع المواطنين ومتابعتها لشئونهم وسلامتهم، وتحثهم على التواصل مع شئون السعوديين عند الحالات الطارئة على الرقم: 00905495646655