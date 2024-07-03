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فريق التحرير

3 يوليو 2024

السفارة السعودية في تركيا تصدر بيانًا بشأن تهديد شخص لمواطنيها بأداة حادة في إسطنبول

دوليات
السفارة السعودية في تركيا تصدر بيانًا بشأن تهديد شخص لمواطنيها بأداة حادة في إسطنبول

علقت السفارة السعودية في تركيا، اليوم الأربعاء، على قيام شخص بتهديد مواطنين باستخدام أداة حادة في مدينة إسطنبول.

وقالت السفارة في بيان لها عبر منصة “X”: “إشارة للمقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي الشخص يقوم بتهديد مواطنين سعوديين مستخدماً أداة حادة، تمكنت الجهات المختصة التركية متمثلة في شرطة مدينة إسطنبول من القبض على الشخص الذي ظهر في المقطع، وأصدرت بياناً فيه تفاصيل القبض عليه”.

وأعربت السفارة السعودية في تركيا، عن شكرها للسلطات المحلية على سرعة استجابتها.

وأكدت السفارة حرصها على جميع المواطنين ومتابعتها لشئونهم وسلامتهم، وتحثهم على التواصل مع شئون السعوديين عند الحالات الطارئة على الرقم: 00905495646655

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