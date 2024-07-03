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فريق التحرير

3 يوليو 2024

ضبط 90 كيلوجرامًا من القات المخدر و15 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان وعسير والمنطقة الشرقية

محليات
ضبط 90 كيلوجرامًا من القات المخدر و15 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان وعسير والمنطقة الشرقية إحباط محاولة تهريب مخدرات

شهدت مناطق متفرقة من السعودية سلسلة من العمليات الأمنية الناجحة التي أسفرت عن إحباط محاولات تهريب وترويج مخدرات، وتوقيف عدد من المخالفين.

جازان:

في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود من إلقاء القبض على 6 مخالفين من الجنسية الإثيوبية حاولوا تهريب 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

عسير:

وفي قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود محاولة تهريب 15 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم المضبوطات إلى الجهة المختصة.

الحدود الشمالية:

وفي محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بعمليات تهريب أو ترويج مخدرات، وذلك من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة، أو الاتصال على رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]. وتؤكد الجهات الأمنية على سرية التعامل مع جميع البلاغات.

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