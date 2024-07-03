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3 يوليو 2024

تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو فى كأس السوبر الفرنسى بسبب الصين

رياضة
تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو فى كأس السوبر الفرنسى بسبب الصين

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن تأجيل مواجهة بطولة كأس السوبر الفرنسي، والتي كان مقرراً لها يوم 8 أغسطس المقبل، في مدينة بكين، العاصمة الصينية، والتي ستجمع باريس سان جيرمان مع نظيره فريق موناكو.

وكان باريس سان جيرمان، قد توج في الموسم الماضي 2023 – 2024، بالثنائية المحلية، بينما جاء فريق موناكو وصيفاً للدوري الفرنسي.

وقالت صحيفة “ليكيب”، إن مواجهة السوبر الفرنسي كانت جزءا من الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والصين، وتم طرح الفكرة خلال زيارة رئيس الدولة الصينية التي قام بها شي جين بينج إلى فرنسا في مايو الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من الدعم الحكومي، فإن الأعباء الإدارية الصينية جعلت من المستحيل إنهاء هذه المباراة الرسمية الأولى للموسم الفرنسي. ولم تحصل الرابطة المحترفة لكرة القدم على التراخيص النهائية أبدًا على الرغم من أنها سافرت إلى هناك للتحضير للحدث.

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