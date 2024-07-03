لأول مرة.. الكشف عن سبب تعثر صفقة موراتا والقادسية

كشفت بعض التقارير الصحفية عن سر تعثر انتقال موراتا لاعب فريق أتليتكو مدريد إلى صفوف القادسية.

وكان موراتا قريبا من التوقيع لنادي القادسية، الصاعد حديثا لدوري روشن ، وهو نفس الفريق الذي نجح في الحصول على توقيع زميله في المنتخب وقائد ريال مدريد السابق ناتشو فرنانديز، إلا أن الصفقة مع ألفارو انهارت بشكل مفاجئ.

وبحسب مصادر صحيفة “الرياضية” ، فإن السبب في عدم إتمام الصفقة، يعود للأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد، الذي تمكن من إقناع موراتا بالبقاء مع الفريق.

ويملك موراتا مسيرة كبيرة في الملاعب الأوروبية، حيث سبق له أن مثل ريال مدريد ويوفنتوس وتشيلسي، وتوج خلالها بالعديد من الألقاب.