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3 يوليو 2024

ميزة جديدة من “واتساب” لإنشاء صور شخصية مبتكرة بالذكاء الاصطناعي

منوعات
ميزة جديدة من “واتساب” لإنشاء صور شخصية مبتكرة بالذكاء الاصطناعي

تدخل منصة المراسلة الفورية “واتساب” غمار تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال ميزة جديدة تُعرف باسم “تخيلني” (Imagine Me).

تُتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء صور شخصية فريدة من نوعها تعكس مظهرهم بدقة عالية، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

تتوفر ميزة “تخيلني” حاليًا لمستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب على نظام التشغيل أندرويد في نطاق محدود، بينما تسعى “ميتا”، الشركة الأم المالكة لواتساب، إلى توسيع نطاقها لتشمل جميع المستخدمين الذين يمكنهم الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI في وقت لاحق.

لاستخدام الميزة، يتعيّن على المستخدمين تحميل عدد من الصور الشخصية الواقعية إلى مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI. بعد ذلك، سيقوم المساعد بمعالجة الصور وتحليل ملامح المستخدم لإنشاء صور شخصية جديدة تُجسد مظهره بشكل واقعي مع إمكانية إضافة لمسات إبداعية من خلال اختيار خلفيات وتحديد مواقع وتطبيق تأثيرات لافتة للنظر.

وتُؤكد “واتساب” على التزامها بحماية خصوصية مستخدميها، حيث تسمح لهم الميزة بحذف الصور الأصلية التي تم تحميلها في أي وقت من خلال الإعدادات.

تُعد ميزة “تخيلني” إضافة هامة من شأنها تعزيز التواصل بين مستخدمي واتساب من خلال تزويدهم بأدوات مبتكرة للتعبير عن أنفسهم بشكل فريد.

وتُجسد هذه الميزة التزام “واتساب” المستمر بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدمين على منصتها، بما يتماشى مع سعيها لتقديم خدمات تواصل أكثر تفاعلية وابتكارًا.

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