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فريق التحرير

3 يوليو 2024

البيت الأبيض ينفي احتمال انسحاب بايدن من سباق انتخابات الرئاسة

دوليات
البيت الأبيض ينفي احتمال انسحاب بايدن من سباق انتخابات الرئاسة

نفى البيت الأبيض صحة تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، عن احتمال انسحاب الرئيس جو بايدن من سباق انتخابات الرئاسة.

وبعد نشر التقرير، الأربعاء، كتب المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس على منصة “إكس”: “هذا الادعاء كاذب تماما”.

وكانت “نيويورك تايمز” قد ذكرت، أن بايدن أبلغ أحد حلفائه أنه يعلم أنه قد ينسحب من سباق الرئاسة إذا لم يتمكن من إقناع الجمهور في الأيام المقبلة أنه مستعد لتولي المنصب، وذلك بعد أيام من أداء بايدن في مناظرة أمام منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي وصف بـ”الكارثي”.

ونقلت الصحيفة عن هذا الحليف قوله إن بايدن يعلم أنه إذا كان لديه حدثان آخران من هذا القبيل “مناظرتان”، فنحن في مكان مختلف، في تلميح للتنحي على ما يبدو، ولم يذكر التقرير اسم الحليف.

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