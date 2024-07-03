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فريق التحرير

3 يوليو 2024

“هونر” تُطلق تقنية ذكاء اصطناعي جديدة لحماية العين من مخاطر الشاشات

منوعات
“هونر” تُطلق تقنية ذكاء اصطناعي جديدة لحماية العين من مخاطر الشاشات

كشفت شركة “هونر” الصينية عن تقنية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لحماية العين من مخاطر الاستخدام المفرط لشاشات الهواتف الذكية والحواسيب، وذلك خلال فعاليات معرض MWC Shanghai 2024.

وتُعرف هذه التقنية باسم “AI Defocus Eye Protection” وتعمل على محاكاة طريقة عمل نظارات Defocus الطبية التي تُستخدم لتصحيح قصر النظر لدى الأطفال، وقد أثبتت فاعليتها في تعزيز التركيز لدى البالغين وتقليل إجهاد العين وتحسين الراحة أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.

تأتي تقنية هونر الجديدة في ظل ازدياد حالات قصر النظر myopia على مستوى العالم خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية والحواسيب.

وتحدث هذه الحالة نتيجة التركيز لفترة طويلة على شاشات الأجهزة من مسافة قصيرة، مما يؤدي إلى استطالة مقلة العين مع مرور الوقت، مما ينتج عنه قصر النظر.

في حين تُستخدم نظارات منع التركيز (defocus glasses) لعلاج قصر النظر عند الأطفال، إلا أن تقنية هونر الجديدة توفر حلولًا ذكية للبالغين للتخفيف من أعراض قصر النظر والحد من تأثير استخدام الشاشات لفترات طويلة.

تعتمد تقنية “هونر” على الذكاء الاصطناعي لمحاكاة عمل نظارات Defocus، حيث تقوم بإحداث تشتيت في الرؤية في المجال البصري المحيط بالمستخدم.

وبحسب الشركة، أظهرت الاختبارات أن هذه التقنية فعالة في تقليل قصر النظر المؤقت (transient myopia) بمعدل 13 درجة في المتوسط بعد 25 دقيقة من القراءة على الشاشة، بينما وصل معدل الانخفاض لدى بعض المستخدمين إلى 75 درجة.

أكدت هونر على أهمية تشغيل تقنية الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه بدلاً من الاعتماد على السحابة، حيث يُتيح ذلك تقديم خدمات مخصصة لكل مستخدم مع الحفاظ على خصوصيته.

تُمثل تقنية AI Defocus Eye Protection من “هونر” خطوة هامة نحو حماية صحة العين في عصر الاعتماد المتزايد على الأجهزة الإلكترونية.

وتُظهر هذه التقنية التزام هونر بتطوير حلول ذكية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة المستخدمين وتعزيز صحتهم ورفاهيتهم.

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