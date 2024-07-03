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فريق التحرير

3 يوليو 2024

الأكبر منذ عقود.. إسرائيل تُصادق على مصادرة حوالي 13 كم² من أراضي الضفة

دوليات
الأكبر منذ عقود.. إسرائيل تُصادق على مصادرة حوالي 13 كم² من أراضي الضفة

صادقت إسرائيل، الأربعاء، على مصادرة حوالي 13 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقالت منظمة “السلام الآن” غير الحكومية، إنها المصادرة الإسرائيلية الأكبر للأراضي الفلسطينية منذ 3 عقود.

وأورد بيان للمنظمة حصلت عليه وكالة “فرانس برس”، أن الأراضي التي حولتها إسرائيل في يونيو المنصرم إلى “أراضي دولة” تقع في منطقة غور الأردن.

ويعتبر الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني، بينما ترفض إسرائيل ذلك، مشيرة إلى روابط تاريخية وتوراتية وسياسية لليهود بالمنطقة، فضلا عن اعتبارات أمنية.

وتحذر الأمم المتحدة من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل “جريمة حرب”، ويحمل خطر القضاء على “أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة”.

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